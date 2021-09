Climate Change: Wo ìpalára tí ojú ọjọ́ gbígbóná ń ní lára èèyàn

Otto ni gbogbo agbaye lo wa ninu ewu oju ọjọ gbgbona to kọja keremi, paapaa lawọn orilẹede to wa ni gbungun agbaye at agbegbe Gulf pẹlu.

Ninu ọdun yii, orilẹ-ede Italy ni oju ọjọ gbigbona to to 48.8C, nigba ti Canada ni oju ojo to to 49.6C, to si ṣeeṣe ki awọn orilẹede miran ni ju bẹẹ lọ.