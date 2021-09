Femi Fani-Kayode Defection: Ọjọ to buru julọ nínú ìrìnàjò òṣèlú mi ni ọjọ ti FFK darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ APC- Ojudu

ìṣẹ́jú 6 sẹ́yìn

Fani Kayode to o ti lo ọpọ aye ati asiko rẹ lati tako aarẹ Muhammadu Buhari to si ti pe ẹgbẹ naa ni oniruuru orukọ buruku.

Mi o nifẹ si lati jẹ ebi rẹ tabi ọrẹ rẹ

Nínu ọrọ to n lọ yii bakan naa, ni Reno Omokiri to jẹ ọkan ninu awọn to ṣiṣẹ labẹ aarẹ Goodluck Jonathan tẹlẹri ti sọ pe, oun ko nifẹ si jijẹ ẹbi tabi ọrẹ Femi Fani Kayode lai.Loju opo Facebook ti Omokiri kọ ọrọ naa si lo ti fesi si ibere ti wọ́n bi Fani Kayode lasiko to peju sibi Ifọrọwanilẹnu wo ni ile iṣẹ amohunmaworan Channel nibi to ti sọ pe ijọba Buhari n lepa Sunday Igboho ati pe ẹbi ati ọrẹ oun ni Sunday Igboho.