Akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ọdún méjì kàn àgbákò ikú lọwọ ajá olùdásílẹ̀ ilé-ẹ̀kọ́

Ni ile ẹkọ aladani kan to wa ni Amokpo Umuanunwa ni ipinlẹ Anambra ni iṣẹlẹ buruku yi ti waye.

Gẹgẹ bi ileeṣẹ iwe iroyin Naijiria kan The Nation ṣe jabọ, awọn obi ọmọ taa n wi yi mu ọmọ lọ lati w ile iwe ni ki o to kan agbako iku gbona.

Ki a to wo ka to fọ, awọn araalu ti fi ibinu wọ inu ọgba ileẹkọ naa ti wọn si yinbọn pa gbogbo aja to wa nibẹ.