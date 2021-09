Ghost Reappearance: Agbóòkújó kan ṣàlàyé ohun tí ojú rẹ̀ rí nígbà tí òkú yọ si

Gbajugbaja agbooku lorilẹede Ghana ni Awuah jẹ, o si ti n ṣiṣẹ yii fun ọdun diẹ, ki oju rẹ to ri eemọ to ri yii.

Iyalẹnu lo jẹ fun Awuah nigba to de ibi oloku to n lọ, ti o si fẹ wẹ fun oku ti wọn pe wa wẹ, amọ kayeefi lo jẹ fun pe oku to ba nilẹ jẹ ti obinrin ti wọn dijọ sọrọ ninu ọkọ.

Ti ọmọde ba de ibi ẹru, ẹru yoo ba a, ipaya ati ibẹru mu Awuah nigba to ri pe ero to ti n ba a sọrọ ninu ọkọ ni oku ti oun fẹ wọ aṣọ fun.

Idi si ree to se ni ki awọn ẹbi oku naa fun oun ni aworan oku naa to ya nigba to wa nile aye, ti jẹbẹtẹ si gbe ọmọ le Awuah lọwọ nigba to ri pe obinrin ti awọn dijọ wọ ọkọ papọ naa ni oku rẹ wa nilẹ.