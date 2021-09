Seyi Makinde Defection: PDP ní ọ̀rọ̀ Fani-Kayode kò ṣé tẹ̀lé, asọ̀rọ̀ àná di bámíì ni

wákàtí kan sẹ́yìn

Fani-Kayode sisọ loju ọrọ yii lasiko to n salaye idi to se kuro ninu ẹgbẹ PDP, rekọja lọ si APC laipẹ yii.

Amọ nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ lori ohun ti Fani-Kayode sọ yii, ẹgbẹ PDP ni lọwọ yii, awọn to n ko ba igbaye-gbadun araalu ni wọn n korajọ si ẹgbẹ oṣelu APC, nitorina ajegbodo to n wẹni kunra lọrọ Fani-Kayọde.