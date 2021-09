Igangan Mayhem: Obìnrin Fulani kan ní òun pàdánù ọkọ, ọmọ mẹ́ta àti gbogbo dúkìá torí ìjà

ìṣẹ́jú 6 sẹ́yìn

Yoruba ni ọrọ kanlẹ, kan baale, koda yoo kan jẹjẹ ni mo joko mi nitori ibẹrẹ ogun laa mọ, ko si ẹni to le sọ opin rẹ.

Obinrin Fulani kan ree, Aishatu Saado to n fi omije salaye ipo ibanujẹ ayeraye to wa bayii nitori aawọ ati rogbodiyan to waye laarin ẹya Yoruba ati awọn Fulani.