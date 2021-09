Sunday Igboho: Ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oodua ní kí Yorùbá túbọ̀ kún fún àdúrà kí ayọ̀ náà le dé

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Ẹgbẹ to ko gbogbo awọn to n pe fun idasilẹ Orilẹede Yoruba sodi, Ilana Ọmọ Oodua ti ke sawọn ajijagbara fun ilẹ Yoruba naa, lati maa foju sọna fun iroyin ayọ kan laipẹ nipa Oloye Sunday Adeyẹmọ, ti ọpọ mọ si Sunday Igboho to wa lahamọ lorilẹede Benin republic.