Yoruba Nation Rally shooting: Ẹrí rè é pé lóòótọ́ ní ọta ìbọn pá Jumoke Adeleke lásìkò ìwọ́de Yoruba Nation

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Ko si sẹyin bi ileeṣẹ ọlọpaa ni Eko ṣe gba pe lootọ ni ọta ibọn ba Jumoke to ṣi mu ẹmi rẹ lọ.

Ọlọpaa to wa nidi iwadii iṣẹlẹ yi, IPO, Onyeisi Nwaolai lo jẹri si ọrọ yi ninu atẹjade to gbe sita nipa ohun to wa nidi iku Jumoke.