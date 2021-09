Iyabo Oko: Ọmọ màmá náà ní ìyá òun nílò ìrànwọ́ ọkọ̀, kí ẹ ṣàánú rẹ̀

Gẹgẹ ba se mu wa fun yin, wọn ti fi mama naa silẹ nile iwosan kan to wa nilu Ibadan, to si ti n lọ gba itọju ninu ile rẹ.

Nigba to n salaye ohun to mu ki aisan mama rẹ tubọ peleke si lẹyin ọdun marun to ti bọ lọwọ arun rọpa-rọsẹ lẹyin to gba itọju nilẹ India ati UK.