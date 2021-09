Akinyele Army Shooting: Àwọn olùgbé Akinyele figbe ta lórí ọ̀pọ̀ ọta ìbọn ológun tó ń wọnú ilé wọn

wákàtí kan sẹ́yìn

Adugbo Omilabu to paala pẹlu ibudo awọn ọmọ ogun ni Odogbo, Ojoo ni ilu Ibadan, ni ọta ibọn yinyin awọn ologun naa maa n rekọja si ati awọn adugbo to tun sun mọ.

"Akẹkọọ kan ni ibọn ba nile iwe kan to wa ladugbo yii, nibi to ti n sere ni ita, ti a pariwo sita, ko pẹ tun ni ibọn ba alaboyun, ile wosan awọn arabi naa ni a ru wọn lọ. "

Ki akọroyin BBC Yoruba si to pari ifọrọwanilẹnuwo to n se, lojiji lo n gbọ iro ọta ibọn nitootọ, to n dun lakọlakọ, ni akọroyin wa ba juba ehoro, to si sa asala si bibikan lati doola ẹmi rẹ.