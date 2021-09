Ọmọ ẹgbẹ́ márùn ún lọ́dún mẹ́rin, Kí ló ń fa ikú ọ̀wọọ̀wọ́ kẹ́yìn Davido?

Davido naa si ti fesi nigba naa loju opo ayelujara pe " Ọlọrun yoo tu aṣiri awọn ẹni buburu to yi mi ka atawọn to jinna si mi. Amin."

2.Uthman, ti awọn eeyan mọ si Obama DMW.Uthman ku ni osu kẹfa ọdun 2021. Iroyin sọ pe ariwo irora eemi lo pa ki o to jade laye.3. Tagbo Umeike: Inu ọkọ rẹ lo ku si niwaju ileewosan nla Lagos Island General Hospital.Ọjọ ayẹyẹ ọjọ ibi tẹ lo jade laye lọdun 2017.4. Olu Abiodun.Orukọ inagijẹ ti wọn tun maa n pe ni DJ Olu nigba aye rẹ.DJ Olu naa jẹ ọkan lara awọn ọmọ ẹyin Davido to ku laarin ọdun mẹrin sẹyin bayii.5. Tijani Ọlamilekan Inagijẹ rẹ njẹ Teejay. Oun si ni ẹṣọ to n ṣọ gbajumọ olorin naa nigba aye rẹ. Ọdun mọkanla lo fi ṣọ Davido ki o to jade laye ni oṣu kejila ọdun 2020.