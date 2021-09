Goodluck Jonathan: Ààrẹ tẹ́lẹ̀, Goodluck Jonathan ti sọ̀rọ̀ sókè, Ó ní wàhálà Nàìjíríà fẹ̀rẹ̀ gbẹ̀mí ìyá òun lásìkò ìwọ́de 2012

Aarẹ Naijiria nigbakan ri, Goodluck Jonathan ti ṣalaye pe kii ṣe ọgbẹ diẹ ni aworan posi oun tawon eeyan kan n gbe kiri lasiko iwọde lori epo bentiro to waye lọdun 2012 da sara iya oun.

Aare Jonathan ṣalaye eyi ninu iwe rẹ tuntun to ṣẹṣẹ gbe jade to pe ni "My Transition Hours.".