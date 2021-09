Ondo School Without Chairs: Iléèwé kan rèé tí kò ní àga, tábìlì, olùkọ́ àti ohun èèlò ìkẹ́kọ̀ọ́

ìṣẹ́jú 28 sẹ́yìn

Ẹyin lo n di akukọ, awọn ọmọde oni ni yoo dagba to ba di ọla nitori awọn ni asaaju lọjọ ọla.

Apẹẹrẹ ni ti ile ẹkọ alakọbẹrẹ NA to wa nilu Bolowo, ni ijọba ibilẹ Ese-Odo, nipinlẹ Ondo nibi ti awọn akẹkọọ ti n sun tabi joko sori ilẹ lasan lati kọ ẹkọ.

Koda nibi ti nnkan buru de, ko aga, tabili, olukọ to to atawọn eroja ikẹkọọ to yẹ, koda, awọn pako ti wọn fi kọ ileẹkọ naa lo ti ja.