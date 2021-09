Biola Fowosere: Lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ìgbà tí wọn ń já ṣọ́ọ̀bù rẹ̀, ọwọ́ pálábá afurasí olè kan ségi

Biola Fowosere, osere tiata ti ọpọ ènìyàn tun mọ̀ sí Ewatomilola Asake, ti safihan oju afurasi ole kan to wọ inu sọọbu rẹ lati gbe owo ati foonu.

Laipẹ yii ni Fowosere da omi loju lori oju opo ikansiraeni Instagram rẹ lati sọ ẹdun ọkan rẹ nipa awọn to n ja lole lati igba de igba.

Gẹgẹ bi Biola ti wi ninu fidio naa to fi omije se , o ni ti oun ba ti ko ọja sinu sọọbu naa, to kun de ẹnu, ni awọn kan yoo wa ja sọọbu naa, ti wọn yoo si ko ọja inu rẹ lọ.

Amọ ọwọ palaba ọkan ninu awọn to n gbe okunkun sisẹ ibi naa ti ṣegi, ti ọwọ si ba a nibi ti o ti n ji apo owo osere tiata naa ati foonu rẹ ninu sọọbu itaja rẹ.

Bakan naa lo fikun pe ole naa ko wa ra nkankan ninu ṣọọbu rẹ, n ṣe lo wa ji awọn ẹru to wa ninu ṣọọbu oun.

''Baagi owo mi lo gbe, to si ko gbogbo foonu mi laarin iṣẹju meji ti mo sare lọ gbọnṣẹ lẹyinkule.''

Laipẹ yii lo ke gbajare si gbogbo ọmọ Naijiria lati gba oun lọwọ awọn ole to n ja ṣọọbu oun ni gbogbo igba.

Amọ o fikun nigba naa pe awọn kan ko gbagbọ wi pe otitọ ni wọn ja oun lole, ko to di pe o fi fidio yii sita.

Gbajugbaja oṣere naa dupẹ lọwọ awọn eniyan to ran an lọwọ to si duro tii, bi o tilẹ jẹpe awọn ọlọpaa kọ lati ṣe ohunkohun si ọrọ ole ojoojumọ naa.