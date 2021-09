Lagos Police: Ọwọ́ sìnkún ọlọ́pàá tẹ ọkùnrin tó so onígbèsè rẹ̀ mọ́lẹ̀ pẹ̀lú igi

Ileesẹ Ọlọpaa ipinlẹ Eko ti doola ẹmi ọkunrin kan, Reuben Alozie, to jẹ gbese miliọnu marun din ni irinwo naira (N4.6m) lọwọ ẹni to jẹ lowo, Oluchi Okoye.

Alozie to jẹ Okoye ni gbese ni wọn so mọlẹ bii ẹran amọ ti ori ko yọ nigba ti awọn ọlọpaa gba silẹ, ti wọn si mu Okoye, ẹni to jẹ ni gbese naa.