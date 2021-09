INEC preparations for 2023 general poll: Ó ṣeéṣe kí àwọn òkú lẹ́tọ́ láti dìbò lọ́dún 2023, ìdí rèé gẹ́gẹ́ bí àjọ INEC ṣe sọ

Alaga ajọ eleto idibo ni Naijiria, INEC, Ọjọgbọn Mahmood Yakubu ti ṣalaye ohun to lee ba eyi wa o.

Ọjọgbọn Mamood Yakubu ṣalaye pe ohun to ṣokunfa eyi ko ju wi pe ajọ INEC ko lanfani ati ṣe akọsilẹ to pe nipa awọn to ti ku lorilẹede Naijiria. Eyi, gẹgẹ bi ọrọ rẹ, lo n pagidina bi ajọ naa ṣe lee yọ orukọ wọn kuro ninu iwe.