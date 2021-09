Dog bit Undergraduate's scrotum in Ondo: Ọlọ́paàá Ondo ní akẹ́kọ̀ọ́ fásitì AAUA tí 'Charlie', ajá gé jẹ ní kórópọ̀n ti kúrò nílé ìwòsàn

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọẹọpaa ni ipinlẹ Ondo ti ṣalaye bi ọrọ ṣe jẹ pẹlu aja to di eyi le agbegbe nnkan smọkunrin akẹkọọ kan ni fasiti Adekunle Ajasin, AAUA, to wa nilu Akungba.

Alukoro ileewe fasiti naa, Oluwafẹmi Adegbeyeni to fidi iroyin naa mulẹ fawọn akọroyin ni lọgan ti iṣẹlẹ naa ṣẹ ni wọn gbe lọ sileewosan fun itọju

Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ondo ni ẹya Pit-bull ni aja naa, Charlie si ni ẹni to nii sọọ.

O ni Sadiq Ọpẹyẹmi ni orukọ akẹkọọ ti aja naa doju ija kọ ati pe Sadiq n sare lọ pade Abass to ni aja naa ni aja naa fi buu so to si gee jẹ.