Arsenal vs Tottenham: Arsenal jẹ́wọ́ òǹnilẹ̀ North London han Tottenham pẹ̀lú àmì ayò 3-1

ìṣẹ́jú 7 sẹ́yìn

Ifẹsẹwọnsẹ naa to waye ni papa iṣire Emirates to jẹ ibuba Arsenal jẹ ọkan lara awọn ifẹsẹwọn to maa n fa ariyanjiyan ati awuyewuye julọ ninu idije Premier league ilẹ Gẹẹsi.