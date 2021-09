CAN honours Plateau Imam: CAN fún Imam Abdullahi Abubakar , Leah Sharibu tó wà láhàmọ́ l'ami ẹyẹ

Ẹgbẹ ọmọlẹyin Kristi Naijiria ti fi ami ẹyẹ da Imaamu ẹlẹsin Islam kan, Abdullahi Abubakar to jẹ kawọn ẹlẹsin Kristẹni sa pamọ sinu mọṣalasi rẹ nigba ti ogun de nipinlẹ Plateau.

Awọn ọmọlẹyin Kristi to le ni igba ni Imam yii gba silẹ ni ijba ibilẹ Barkin Ladi.

Ẹgbẹ CAN ṣe idanilọla pẹlu ami ẹyẹ yii lọjọ Abamẹta nilu Abuja nibi ayẹyẹ ọdun marundinlaadọta ti ẹgbẹ CAN pe.

Imaamu Abubakar gba awọn Kristẹni to le ni igba la lọjọ kẹrinlelogun oṣu Kẹfa, ọdun 2019 nigba ti awọn afurasi ya wọ awọn ilu ni ijọba ibilẹ Barkin Ladi.

Igbakeji aarẹ naa to wa nibẹ, Yemi Oṣinbajo rọ awn Kristẹni atawọn olori lati jẹ ololufẹ ṣiṣe ẹsin ni alafia ati titẹle alakalẹ ofin.

Lara awọn to gba ami ẹyẹ nibẹ naa ni igbakeji aarẹ, Yemi Oṣinbajo, o jiṣẹ aarẹ Muhammadu Buhari gẹgẹ bo ṣe ba ẹgbẹ CAN yọ.

Oṣinbajo ni "a gbudọ maa jẹ ki otitọ jade pe Kristi ko wa lati ṣagbekalẹ ẹsin tabi ba ẹnikẹni jẹ bi ko ṣe fifi ododo rẹ han fun gbogbo eniyan eyi to le mu eeyan jogun iye ainipẹkun".

Igbakeji aarẹ tun gboriyin fun iṣẹ takuntakun ti awọn adari CAN n ṣe lati mu ilọsiwaju ba ẹsin to sin CAN ti di ohun elo pataki fun alafia ati irẹpọ niluu paapaa labẹ idari rẹ.