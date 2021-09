Bobrisky: Láyé ìgbà tí mo ṣì jẹ́ ọmọkùnrin, ẹnu máa ń gbẹ, kò sẹni to maa ń fẹ́ wojú mi

Gbajugbaja ọkunrin to maa n mura bi obinrin, Idris Okuneye ti ọpọ mọ si Bobrisky ti ni bi oun ṣe jẹ obinrin lọwọlọwọ yii, oun n gbadun rẹ gidi gan to si ti lana pupọ fun un.

O jẹ igba akọkọ ti Bobrisky yoo farahan lori ẹrọ amohunmaworan lọdun 2021 to tun jẹ ọdun kan naa to ṣe ayẹyẹ nla fun ọjọ ibi ọgbọn ọdun rẹ.

Nigba to bii pe "Ọkunrin ni wọn bi ẹ, ki lo de too fẹ parada di obinrin", Bobrisky ni:

O ni nigba ti oun ṣi jẹ́ ọkunrin, ko sowo, ko tilẹ sẹni to maa n da si oun, to fẹ ba oun ṣe tori ai si owo. "Mo kan n "hustle ni".

Idris ni oun sunmọ iya to bi oun daadaa ko to di oloogbe. "Eeyan kan ṣoṣo to nifẹ mi niyẹn to gbaruku ti mi nigba ti gbogbo eeyan kọ mi silẹ".