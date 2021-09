Ogun missing police man: Ìyàwó ọlọ́pàá Ogun tó d'àwátì bímọ, ẹbí rẹ̀ fẹ́ gbé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ sílé ẹjọ́

ìṣẹ́jú 59 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Other

Lẹyin oṣu mẹsan ti ọlọpaa kan, Emmanuel Gene to n ṣiṣẹ lapa Ijebu Igbo nipinlẹ Ogun ti di awati, ẹbi rẹ ti ni awọn ṣetan lati gbe ileeṣẹ ọlọpaa lọ si ile ẹjọ.

Agbẹjọro ẹbi Gene, Kehinde Bamiwola Esq fi iwe ipẹjọ ranṣẹ si alaga ajọ PSC to n ri si ọrọ awọn ọlọpaa ati ọga agba ọlọpaa to fi mọ ọga ọlọpaa ipinlẹ Ogun.

O ti to bi ọdun kan bayii ti iṣẹlẹ naa ti ṣẹlẹ eleyii ti ẹbi rẹ ko gbọ ohun kan.

Awọn ẹbi Gene ti kepe ọga ọlọpaa ipinlẹ Ogun, alakoso iṣẹ ọlọpaa lagbegbe Ijebu Ode ati DPO ọfiisi ti Gene ti n ṣiṣẹ lati wa nkan ṣe si ọrọ to wa nlẹ yii.

Ṣugbọn Bamiwola ni ohun to jẹ kayeefi ni pe ileeṣẹ ọlọpaa ri bata, baagi ati ibọn Gene.

''Bawo ni wọn ṣe maa ji i gbe ṣugbọn ileeṣẹ ọlọpaa ri awọn nkan rẹ yii ti wọn ko si ri oun gan an fun ra rẹ?

O jẹ iyalẹnu pe DPO ko le sọ pato ohun to ṣẹlẹ si Gene gan an.

O ti fẹ pe ọdun kan bayii ti ileeṣẹ ọlọpaa ko si ri Gene doola to ba jẹ pe lootọọ ni wọn jigbe e.

A n duro de esi ileeṣẹ ọlọpaa lori oun to ṣẹlẹ si ọlọpaa Gene to di awati gan an,'' Bamiwola lo sọ bẹẹ.