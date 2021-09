Garba Shehu: Inú aráàlú kò dùn sí ìwọ́dé Yoruba Nation àti IPOB tó wáyé l‘Amẹ́ríkà

wákàtí kan sẹ́yìn

Garba ni iwọde tí ikọ Yoruba Nation ati IPOB to n ja fun ominira ẹya Igbo ṣe lati tako Aarẹ Buhari lasiko to ba awọn adari lagbaye sọrọ ni ipade Ajọ Iṣọkan Agbaye to waye ni New York ko tọna.