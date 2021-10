Sanusi Lamido faraya lórí àwọn tó ń pè fún pínpín ipò ààrẹ sí kùn kan

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Sanusi, ẹni to fi atako rẹ yii han lasiko to n kopa lori eto ori mohunmaworan Arise TV ni lọpọ igba `ni oun ti maa n tako ijiroro to nii se pẹlu ẹkun ti aarẹ yoo ti wa.