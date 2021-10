Police officer sacked: Kí ló mú kí iléeṣẹ́ Ọlọ́pàá já ìwé máà lọ sílé fún Ọlọ́pàá tó wà ní 'Coma' fún oṣù mẹ́sàán?

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Arakunrin ọlọpaa kan to dubulẹ oorun ọlọjọ pipẹ eleyi ti oloyinbo n pe ni Coma ti taji pada lati ri pe wọn ti kọwe gba iṣẹ lọwọ rẹ.

Reuben gẹgẹ bi ibatan rẹ kan ṣe sọ fun BBC farapa ninu ijamba ọkọ ni gbogbo igba ti wọn fi n wa to si n gba itọju ni ile iwosan nla kan ni Kenya.

Ko si ẹni to mọ pe o wa ni ile iwosan nitori wọn o ri iwe idanimọ lara rẹ nigba ti wọn gbe digba de ile iwosan.

Lọsẹ to kọja lawọn mọlẹbi rẹ sọ pe o ṣẹṣẹ taji loju oorun ati pe awọn naa ti n wa kaakiri fọjọ pipẹ kawọn to wa mọ ibi to wa.