Reno Omokri: Gbogbo ẹ̀yín tí ẹ bá ní dola ninú ''acount'' yín sí Naijiria, inú ewu le wà

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Ninu fidio to fi lede ni Reno Omokri ti kilọ fun awọn ọmọ Naijiria bẹẹ pe ki wọn ko owo wọn kuro ni apo isuna ''Domiciliary account''

Omokri ni idi ni pe gbese ti orilẹede Niajiria ti jẹ si ilẹ okeere ti kọja keremi, eleyii to ti mu ijọba jẹ iye owo to to triliọnu mẹrindinlogoji.