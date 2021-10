VAT Dispute in Supreme Court: Àwọn ìpínlẹ̀ Gúúsù-Gúúsù darapọ̀ mọ́ ìgbẹ́jọ́ nílé ẹjọ́ gíga jùlọ

Awọn Gomina ipinlẹ to wa ni Guusu-Guusu Naijiria ti pinu lati darapọ mọ awọn akẹgbẹ wọn to n ba ijọba apapọ ṣẹjọ VAT.

Gomina ipinlẹ Delta, Ifeanyi Okowa, to dari ipade wọn to waye ni Port Harcourt lo fi ọrọ yi to awọn akọroyin leti.