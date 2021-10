Nkechi Blessing sọ̀rọ̀ nípa ikú ìyá rẹ̀, ó tún tú àṣírí kàbìtì nípa ìhùwàsí ara rẹ̀ táyé kò mọ̀

Gbajugbaja Òṣeré fíìmù Yorùbá yii Nkechi Blessing jẹ oṣere kan ti ẹnu kò ṣi lára rẹ laipẹ yii ni ṣáájú iku iya rẹ àmọ́ pẹlu gbogbo eyi náà Nkechi kọ lati gba ọjẹgẹ, ṣe lo sì ń mókè ninu isẹ rẹ to sì ti di ólórúkọ ńlá laarin awọn akẹgbẹ rẹ bo tilẹ̀ jẹ́ pé ọmọ ẹ̀yà Igbo ni.

Ó fi hànde pé irẹpọ to wa laarin oun ati iya rẹ to bẹẹ to sọ ní gbangba pe iya òun ni igi lẹyin ọgba oun.