Sunday Igboho Health Condition: Ààrẹ Talon, a fẹ́ kí ẹ pàṣẹ ìtúsílẹ Igboho kí o ba à lè rí ìtọjú gbà- Koiki

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Sunday Adeyemo Igboho to jẹ ọkan gbogi ninu awọn to n ja fun ẹtọ Yoruba wa ni ahamọ awọn agbofinro ni orileede Benin.

O ti to ọjọ mẹta to wa nibẹ ti awọn to sunmọ si n paya lori ipo ti alaafia rẹ wa.

Ọjọgbọn Banji Akintoye sọ pe idaduro to n waye ko ṣẹyin bi awọn adajọ orileede Benin ṣe maa n gba isinmi lọdọọdun eyi to fa ti wọn ko fi tete yanju ọrọ Sunday Igboho.

Agbaọjẹ ajafẹtọmọniyan yi dupẹ lọwọ awọn alatilẹyin Igboho to si ni ''asiko ti to ki awa Yoruba kuro ni orileede Naijiria ki a si ni orileede tiwa.''

Ipo wo ni Sunday Igboho wa paapa nipa alaafia rẹ

Ko sọ ibi to ti fẹ ko gba itọju tabi iru ailera to n ba Sunday Igboho ṣugbọn o ni ko ni da a to ki nkan ṣẹlẹ si Igboho lakata ijọba Benin to wa.