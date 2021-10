N6.25trn deficit: Àwọn onímọ̀ ètò ọrọ̀ ajé ní kí ilé aṣòfin takò owóyàá tí ìjọba fẹ fí ṣètò ìṣúná ọdún 2022

Ẹgbẹ awọn to n pese oun elo,Manufacturers Association of Nigeria, ati awọn onimọ eto ọrọ aje ti n sọ ero ọkan wọn nipa gbese ti ijọba fẹ gba lati le ṣeto isuna ọdun 2022.

Lara awọn to tako igbesẹ yi to ba ileeṣẹ iroyin Naijiria Punch sọrọ la ti ri gbajugbaja onimọ eto ọrọ aje,Pat Utomi.

Ninu ifọrọwanilẹnuwo ti wọn ṣe pẹlu awọn akọroyin Naijiria, wọn ni ki ile aṣofin Naijiria tete kesi aarẹ Buhari ko tọwọ ọmọ bọ aṣọ lori ẹyawo to n gbero lati fi ṣeto iṣuna.

Minisita feto isuna Zainab Ahmed ni o di dandan kawọn maa ya owo lati fi pese ohun amayedẹrun nitori owo to n wọle fun ijọba ko to.

O ni ''bi a ba gbẹkẹle owo to n wọle nikan,bo tilẹjẹ wi pe owo to n wọle n lekun,owo ina ijọba n lekun si ni to fi mọ owo oṣu oṣiṣẹ''.