Chiwetalu Agu arrested by Army: Kí ni òṣèré yìí ṣe tí àwọn ológun gbé e jàǹtò? Ẹṣẹ tí wọn kà síi lọrùn rèé

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Gẹgẹ bi atẹjade ti awọn ologun fi sita lati olu ileeṣẹ wọn, wọn muu toripe wọn ni o n ko awọn ọmọ kgbẹ to n ja fun idasilẹ orilẹede Biafra (IPOB) jẹ to si n ṣe atilẹyin fun wọn.

Wọn fi kun un pe awọn gba oṣere naa mu nigba to wọ aṣọ ti wọn ran pẹlu awọ asia ẹgbẹ Biafra, wọn si gbee lati fi ọrọ waa lẹnu wo.

Eleyi waye gẹgẹ bi fidio kan ṣe jade nibi ti awọn ọkunrin kan to wọ aṣọ ologun da gbajugbaja oṣere naa, Chiwetalu Agu duro ni Onitsha, ipinlẹ Anambra.

Loṣu to kọja ni ọrọ Agu gba ori ayelujara kan tori pe o wọ aṣọ kan ti wọn fi asia Biafra ran.

Ta ni Oṣere Chiwetalu Agu?

Chiwetalu Agu to jẹ gbajugbaja ni ọpọlọpọ mọ si Ichie Ogwu, eekan si ni lagbo oṣere Nollywood to tun jẹ adẹrinpoṣonu.

Oṣere naa jẹ ọmọ ilu Enugu ni iha Guusu-Ila Oorun to si ti bẹrẹ ere sinima tipẹ tipẹ ki Nollywood tilẹ to bẹrẹ.

Agu gbajumọ gidi gan fun awada ṣiṣe pẹlu awan oriṣiriṣi ọrọ ẹna to maa n ti ẹnu rẹ jade eyi to mu ki gbogbo ẹya fẹran lati maa wo ere rẹ gan to fi mọ ẹya Yoruba.