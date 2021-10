Zamfara Kidnap: Koríko láwọn tí orí kó yọ lọ́wọ́ ajínigbe jẹ fún ọjọ́ tí wọ́n fí wà ní àhámọ́

Ọjọ mejilelaadọta ni wọn lo ni akasọ awọn alaburu yi ki ori to ko wọn yọ.

Alukoro ọlọpaa Mohammed Shehu to kede itusilẹ wọn sọ pe awọn ti ko awọn eeyan wọnyi le awọn alaṣẹ ipinlẹ lọwọ.

Ninu aworan ti o gba ori ayelujara kan, niṣe ni awọn ti wọn doola yi dabi ẹni ti ebi n pa ti ko si ni alaafia to.

Ọkan ninu awọn to moribọ yi to ba ileeṣẹ iwe iroyin Naijiria Punch sọrọ ni oju awọn ri to lasiko tawọn fi wa ni ahamọ.