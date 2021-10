Pandora Papers: Oyetola ní òun kọ́ ló bá Tinubu ra ile Diezani tó wà ní London

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Orin ọwọ mi ma re funfun nẹnẹ ni Gomina ipinlẹ Osun, Gboyega Oyetola n kọ lori iroyin to gbode pe o wa lara awọn ti wọn fẹsun kan ninu iwe Pandora Papers to jade.

Eyi to kan Oyetola ni pe wọn lo ileeṣẹ rẹ kan lati fi ra ile ti ijọba Naijiria fẹ gbẹsẹ le lara dukia Minisita fepo rọbi Naijiria tẹlẹ Diezani Madueke.

Ile ta n wi yii ni agba ọjẹ oṣelu ẹgbẹ APC, Bola Ahmed Tinubu ti n gba alejo awọn eeyan, to fi mọ aarẹ Buhari nilu London.

Ninu atẹjade kan to fi sita lati ọwọ agbẹnusọ rẹ, Ismail Omipidan, Oyetola ni oun ko ṣe aburu kankan tabi ra dukia lorukọ ileeṣẹ kan, ti wọn n pe orukọ rẹ ni Aranda Overseas Corporation.

''A ti ri awọn iroyin to jade lẹnu ọjọ mẹta yii lori iwe Pandora to jade eyi to mu ki a fẹ sọ oju abẹ niko''