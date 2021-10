President Buhari on Lagos/ Ibadan expressway: Ààrẹ Buhari ni ọdún 2023 ni iṣẹ́ yóò parí lórí òpópónà Eko si Ibadan

ìṣẹ́jú 49 sẹ́yìn

Bakan naa lo sọ pe iṣejọba oun yoo tun pari afara keji lori odo Ọya ti wọn n pe ni Second Niger bridge pẹlu ki iṣejọba oun to kuro lọdun 2023 pẹlu.

Opopona maroṣẹ naa ati ipo to wa jẹ eyi to ks ọpọlọpọ ọmọ Naijiria lominu ki wọn to bẹrẹ atunṣe rẹ eyi to ti n fẹrẹ kọja ida aadọta bayii.