Àṣìṣe márùn ún tí àwọn lọ́kọláyà ńṣe nípa owó àti níní ìmọ̀ nípa ara wọn

Jijiroro lori iṣuna ati eto inawo jẹ ohun kan to n fa ọpọlọọ wahala fun awọn eeyan paapaajulọ awọn lọkọlaya.

Bi a ba wo ọrọ gbogbo, iṣoro eto inawo ati iha ti koowa n kọ si ọrọ owo lee fa oniruuru nnkan fun ọpọlọpọ eyan eleyi to mu ki sisọrọ nipa rẹ o fẹ nira pupọ.

Ninu iṣẹ iwadii ijinlẹ kan to waye laipẹ yii, lori awọn ohun to n fa wahala laarin awọn lọkọlaya, ohun marun un lo jẹyọ lori ohun ti awọn lọkọlaya n koju nipa ọrọ owo ati ọna ti wọn le gba yanju rẹ.

Ọpọlọpọ nnkan to ṣe pataki fun igbesi aye wa, gẹgẹ bi riri dokita tabi akọṣẹmọṣẹ nipa itọju eyin; bẹẹ gẹgẹ ni o yẹ ki a maa ṣe lori ọrs owo.

Ṣe eto asiko to dara julọ fun iwọ ati ololufẹ rẹ lati jiroro nipa inawo yin. Maṣe duro de igba ti ẹnikan ninu ẹyin mejeeji ba na owo to gọbọi lati ra ohun kan tabi nigba ti iṣoro iṣuna ba waye.

Ohun to ṣe pataki ni pe ki ẹ joko sọrs lori inawo yin, o lee da lori bi ẹ ṣe n nawo si, ohun ti ẹ n san owo fun, bi iṣuna ṣe n ri tabi fifi owo pamọ fun ohun kan to ṣe pataki. Ohun to ṣaa ṣe pataki ni pe ki ẹ fi asiko silẹ lati jiroro lori owo.