Princess Mako: Ẹ wo ọmọbabinrin ilẹ̀ Japan to sọ ipò iyebíye ti owó rẹ̀ tó $1.3m nù nítorí olólùfẹ́

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Iroyin ni Ọmọbabinrin Mako yoo padanu iye owo to to 150 million yen ($1.3m; £0.97m) to yẹ ko gba to ba n fẹ ọkọ gẹgẹ bi idile ọba.