Ogun Brutal Flogging: Ọwọ́ tẹ èèyàn mẹ́ta tó kọlu ilé ẹ̀kọ́ obìnrin kan torí pé olùkọ́ lu ọmọ rẹ̀

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Lasiko ikọlu naa, wọn fi ẹsun kan Abidemi pe o ko awọn afurasi janduku lọ ba olukọ kan nibẹ, ẹni to fẹsun kan pe o lu ọmọ oun obinrin, ọmọ ọdun mẹẹdogun.

Ọga ile ẹkọ naa, Baptist Girls College to wa ladugbo Idi Aba nilu Abeokuta, lo pe awọn ọlọpaa nipe pajawiri pe awọn ọkunrin mẹta ti kọlu ile ẹkọ naa pẹlu ọkọ kan ti ko ni nọmba.

Ni kete ti ipe pajawiri naa de, ni ọga ọlọpaa to wa ni agọ ọlọpaa Kemta, Opebiyi Sunday, lewaju awọn osisẹ rẹ lati ko awọn eeyan naa ninu ọgba ile ẹkọ ọhun.

Ki lo sẹlẹ ti obi fi yọ ada lọ ba olukọ:

Nigba ti wọn n fi ọrọ wa Abidemi lẹnu wo lori ohun to ri lọbẹ, to fi wa iru sọwọ, o salaye pe ọmọ oun atawọn akẹẹgbẹ rẹ ni wọn n fi olukọ wọn se yẹyẹ ni kilaasi lasiko to n kọ wọn lẹkọọ lọwọ.