Wumi Toriola: Mo gbé ọ̀pọ̀ ìgbésẹ̀ láti lóyún lẹ́yìn ìgbeyàwó àmọ́ pàbó ló jásí kí Ọlọ́run tó síjú àànú wò mí

ìṣẹ́jú 35 sẹ́yìn

Igbagbọ ọpọ ọmọ Yoruba ni pe Ọlọrun lo n se ọmọ, kii se eeyan, agbara iloyun ati ọmọ bibi si wa lọwọ Eledumare ọba to le se ohun gbogbo.

Bi o tilẹ jẹ pe Wumi se igbeyawo alarinrin, to si pẹ diẹ ko to fi inu soyun, ọpọ eeyan lo n lero pe o kan wu bẹẹ ni lai mọ pe isoro nla ni oserebinrin naa la kọja.

Toriola, ẹni to bọ soju opo Instagram rẹ lati kede ayẹyẹ ọdun keji ti ọmọ rẹ de ile aye, wa lo anfaani ọjọ ibi naa lati kede fun araye nipa ọpọ isoro to la kọja, ko to di ọlọmọ nile aye.