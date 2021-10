Afenifere Vs Buhari: Ìsọwọ́ gba àkóso àwọn agbésùmọ̀mí ń pè fún ìgbésẹ̀ kíákíá

ìṣẹ́jú 3 sẹ́yìn

Ẹgbẹ to n ja fun itẹsiwaju awọn ọmọ ilẹ Yoruba, Afenifere ti kesi aarẹ orileede Naijiria lati wa wọrọkọ fi ṣada lori ipenija aabo to n ba ilẹ naa.

Ninu atẹjade kan ti akọwe ipolongo ẹgbẹ naa, Comrade Jaye Ajayi fi sita, o ni ijọba ni lati tete gbe igbesẹ to munadoko ki Naijiria ma baa tuka.

Ni paapa, Jaye sọ pe ọwọ tawọn agbesunmọmi ṣe n pẹka si lawọn ilu apa ariwa Naijiria ati bi awọn agbebọn ṣe n ṣoro ni ilẹ Igbo jẹ ohun to yẹ fun atunṣe kiakia.

Gẹgẹ bi o ti ṣe ṣalaye, o ni iwadii kan fi han pe awọn agbebọn yabo olu ileeṣẹ agọ ọlọpaa to wa ni

O ni eyi nikan kọ, wọn tun gbe awọn eeyan meje mii to wa ni ibudo ti wọn ti n kọ nipa ẹsin,St Albert the Great Institute of Philosophy, ni Kaduna lọjọ Aje.