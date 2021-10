Son Kills Father Over Chicken Head: Orí adìyẹ fà wàhálà láàrin Godwin àti bàbá rẹ̀ nípínlẹ̀ Ondo, ló bá ṣá bàbá rẹ̀ làdá pa

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Ọjọ buruku eṣu gbomi mu lọjọ naa ti arakunrin kan ṣa baba rẹ lada pa nitori o fun lori adiẹ jẹ ninu adiẹ to pa lati fi ṣe aburo rẹ lalejo.

Alukoro ọlọpaa Funmi Odunlami ninu atẹjade to fi sita sọ pe iyawo oloogbe naa lo fi iṣẹlẹ ipaniyan naa to awọn agbofinro leti ni agọ ọlọpaa to wa ni Ala.