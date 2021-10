Ó kéré tán, ó yẹ kí èèyàn máa pààrọ̀ ìfọyín rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan láàrín oṣù mẹ́ta - Dókítà eyín

Dokita kan to n ṣe itọju eyin, Modupe Oyetade ti sọ pe ti eeyan ko ba tọju eyin rẹ daadaa, o le yọri si aisan ọkan.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, awọn kokoro to n gbe ninu ẹnu eeyan ti ko si kuro nibẹ le ṣakoba fun ọkan eeyan.

“To ba jẹ obinrin to loyun ni, awọn kokoro naa a lọ si ibi ti ile ọmọ rẹ wa, wọn a jẹ ki o bi ọmọ ti ko tii to bi.”

Lẹyi naa lo gba awọn eeyan nimọran lati dẹkun lilo awọn nnkan to le pa ẹyin wọn lara lati fọ ẹnu bii omi batiri ati bẹẹ lọ.

Niti awọn to maa n lọ ṣe èjí atọwọda nitori ẹwa, awọn to fẹran lati maa lo igi itayin fun wakati pipẹ atawọn to fẹran lati maa bo eyin wọn ko le funfun daadaa lai kọkọ kan si dokita wọn, Oyetade sọ pe ewu nla ni wọn n fun ilera ara wọn.