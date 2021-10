Man puts Himself Up for Sale: Aliyu Na Idris ní ayé le fún òun ní òun ṣe fẹ́ ta ara òun

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Screen shot

Yoruba ni airin jinna ni airi abuke ọkẹrẹ, ti eeyan ba rin jinna, yoo ri ibi ti wọn ti n fi odo ibulẹ jẹun.

Bẹẹ ni ọrọ ri pẹlu ọkunrin kan, Aliyu Na Idris, ẹni ọdun mẹrindinlọgbọn lati ipinlẹ Kaduna, to n polowo ara rẹ fun tita fun ẹnikẹni to ba fẹ lati ra a nilu Kano.

Idris to ni isẹ aransẹ ni oun n se lo ti n rin gbere gbere kiri awọn opopona nilu Kano pẹlu akọle kan lọwọ rẹ to ni "Ọkunrin yii wa fun tita pẹlu ogun miliọnu naira."

Iroyin naa ni o ti to ọjọ marun bayii ti Aliyu ri n polowo ara rẹ kiri oju popo, to n wa onibara ti yoo ra a bii ẹru.

Nigba to n bawọn akọroyin to se alabapade rẹ sọrọ, Aliyu ni isoro ile aye, airijẹ, airimu lo mu ki oun pinnu lati ta ara oun, bi apap ko ba sa se san, a n ka lori ni.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, Pistachio Green Puppy: Àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ jẹ́ aláwọ̀ funfun, tí òun sì jẹ́ aláwọ̀ ewé

O ni awọn mọlẹbi oun gan ti mọ pe oun ti n polowo ara oun fun tita, koda, oun ti polowo ara oun ni Kaduna.

Amọ o ni nigba ti oun ko ri onibara gidi ti yoo ra oun, ni oun wa si Kano pẹlu ireti pe oun yoo ri onibara gidi ti yoo san owo ti oun n beere.

"Lootọ ni ọpọ eeyan fẹ san miliọnu mẹwa, marun ati ẹgbẹrun lọna ọọdunrun naira lati ra mi amọ awọn owo yii kere si iye ti mo fẹ ta ara mi."

Aliyu ni isẹ aransọ ti oun n se lo kuna tori ọda owo, ti oun si padanu ọpọlọpọ awọn onibara oun, eyi to mu ki aye le lati gbe, ti owo si ta oun lọwọ.

O ni oun ko ni owo lọwọ lati se ile aye, ka to wa sọ pe oun yoo dokowo, idi si ree ti oun se n lu gbanjo le ara oun lori fun tita.

Bi maa se na ogun milinu naira ti mo ba ta ara mi ree:

Nigba ti wọn bi pe ki lo fẹ fi ogun miliọnu naira se to ba ta ara rẹ, Aliyu ni "Maa fun awọn obi mi ni miliọnu mẹwa ninu owo naa.

Maa tun san miliọnu marun bii owo ori fun ipinlẹ ti wọn ba ti ra mi, maa fun ẹni to seranwọ lati polowo mi fun tita ni miliọnu meji naira.

Miliọnu mẹta naira to ku ni ẹni to ta mi yoo ba mi fi pamọ fun itọju ara mi lojoojumọ."

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, Ogogo wá sí iléèwé wa, mo kéwì fún un ló sọ mi di èèyàn ńlá lórí ayélujára - Akinwumi Akewi

O wa salaye pe oun mọ pe oun ko ni ni ominira mọ lẹyin ti wọn ba ra oun amọ eyi ko da omi tutu si oun lọkan rara.

Aliyu ni oun ti pinnu lati maa se ifẹ ọkan ẹni to ra oun nitori ibi to ba wu ẹfuufu lẹlẹ nii dari igbẹ si, ibi to ba wu olowo ẹni, nii ran ni lọ.