Robotic Dog Akungba varsity students: Àwọn agbárí ọmọ ilé ẹ̀kọ́ tó ṣeé bá BBC sọ̀rọ̀ lórí bó ṣe di Ajá

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

"To ba fi le ri eeyan tabi to gbọ ohun, awọn to ṣee ti ko iṣẹ sii lori pe ko bẹrẹ si ni gbo eeyan tabi nkan naa".