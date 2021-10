Hike in cooking gas price: Àlàyé rèé lórí ohun tó ń fa ẹ̀kúnwó gegele lórí owó orí afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì

Lọwọlọwọ yii, gbogbo ọmọ Naijiria paapaa julọ awọn to n lo afẹfẹ idana gaasi ni wọn n pariwo bayii pe owo gegele ti afẹfẹ idana naa gbe lori bayii ti fẹ gbẹmi awọn. Amọṣa o awọn alaṣẹ ipese afẹfẹ idana gaasi lorilẹede Naijiria ti ṣalaye sita ohun to ṣokunfa owo gegere to gun ori afẹfẹ idana naa bayii.