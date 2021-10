Governor Sanwo-Olu and Taye Oniyakuya: Sanwo-Olu ti gba àwòrán apanilẹ́rín tí Boda Taiye Oniyakuya yà nípa rẹ̀

Aṣe ori to maa gbeni ko alawoore ko di dandan ko tobi tuulutuulu. Aworan to gbe Bọda Taiye Oniyakuya ko gomina ipinlẹ Eko, Babajide Sanwo-Olu kii ṣe eyi to fi gbogbo ara gbadun.