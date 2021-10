Nigerian Jews: Mọ̀ nípa àwọn ọmọ Naijiria tó fẹ́ kí Ísírẹ́lì tẹ́wọ́ gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà Júù

Fun ọpọlọpọ ọdun, ni awọn ọmọ Naijiria kan to ko ara wọn jọ ti n pe ara wọn ni ẹ̀yà Júù, sugbọn bi orilẹ-ede Ísírẹ́lì ko ṣe tẹwọ gba wọn jẹ ibanujẹ.

Lara awọn eeyan yii n ko ara jọ ni ọkan lara awọn agbegbe to wa nilu Abuja, Jikwoyi, nibi ti wọn ti n jọsin.

Ni ile ijọsin wọn ti wọn pe ni Gihon Hebrew Synagogue, to tumọ si Sínágọ́gù àwọn Hébérù, ni wọn gbe tabili kan si inu agọ ti wọn fi imọ̀ ọ̀pẹ ṣe, lati fi ṣe ajọyọ Sukkot, to n ṣàpẹẹrẹ iye ọdun ti awọn Júù lo ninu aginjù lasiko ti wọn n lọ si ilẹ ileri.

Olori wọn, Shlomo Ben Yaakov sọ fun akọroyin BBC to bẹ ile ijọsin naa wo lasiko ajọyọ ọhun pe bi awọn ṣe n ṣe lọwọ lọwọ naa ni wọn n ṣe ni Ísírẹ́lì.

Ọpọlọpọ àwọn eeyan ẹ̀yà Igbo lo gbagbọ pe Júù ni orírun wọn, ati pe awọn jẹ ọkan lara ẹ̀yà Ísírẹ́lì mẹwa to sọnù ni wọn, botilẹjẹ pe kii ṣe gbogbo wọn lo n ṣe ẹsin awọn Júù bí ti Ọgbẹni Yaakov.

Àṣà dida abẹ fun ọmọkùnrin, ṣíṣe ọ̀fọ̀ oku fun ọjọ meje, ajọyọ òṣùpá tuntun, ati ṣíṣe igbeyawo ni abẹ àtíbàbà, to wọpọ nilẹ Igbo, jẹ ara nkan to mu wọn gbagbọ pe ẹ̀yà Júù ni wọn.

'Kò sí ẹ̀rí'

Sugbọn Chidi Ugwu, ọmọ ẹya Igbo to tun jẹ onimọ nipa àwọn nkan abalaye ni University of Nigeria, nilu Enugu, sọ pe lẹyin ogun Biafra to waye ni 1967 si 1970 ni ọrọ jíjẹ ẹ̀yà Júù bẹrẹ laarin awọn Igbo.