Sunday Igboho linked with Boko Haram Sponsor: Malami sọ̀rọ̀ sókè pé Sunday Igboho ń gbowó ìgbésùnmọ̀mí lọ́wọ́ agbódegbà Boko Haram

wákàtí kan sẹ́yìn

Amofin agba fun orilẹede Naijiria, Abubakar Malami (SAN) salaye lasiko to n ka abajade igbimọ tẹẹkoto ti aarẹ gbe kalẹ lati tu iṣu de isalẹ ikoko ọrọ Sunday Igboho ati aṣiwaju ẹgbẹ IpoB, Nnamdi Kanu.

Bakan naa lo fi kun un pe laarin ọdun 2013 si 2020, Igboho gba owo to to miliọnu mẹtadinlaadoje naira, (N127m) latọdọ awọn agbodegba kan ninu eyi ti aṣofin apapọ orilẹede Naijiria kan wa.

O fi kun un pe ọkan gboogi lara awọn agbodegba awọn ajafun ipinya Naijiria naa lawọn rii pe o jẹ aṣofin apapọ kan. "Miliọnu mẹtadinlaadoje o le ẹgbẹrun marundin laadọjọ Naira (N127, 145,000 ni Sunday Igboho gba laarin ọjọ kejilelogun oṣu kẹwaa ọdun 2013 ati ọjọ kejidinlọgbọn oṣu kẹsan ọdun 2020 lati ipasẹ aṣuwọn ifowopamọsi ileeṣẹ Adesun International Concept ltd".

O ni ọrinlelugba o din meje miliọnu naira ati ẹgbẹrun lọna aadọwa o le mẹjọ, o le ẹgbẹrun igba o le mẹtamiliọnu (N273, 198, 200) ni owo to wọ aṣuwọn ifowopamọsi Sunday Igboho laarin ọjọ karundinlogun oṣu kẹta ọdun 2013 si ọjọ kọkanla oṣu kẹta ọdun 2021. Iwadi si fihan pe ileeṣẹ Adesun International Concept ltd (to jẹ ileeṣẹ Igboho gẹgẹ bi ijọba ṣe sọ) fi miliọnu mejila ati ẹgbẹrun lọna ọtalelẹẹdẹgbẹrin o din mẹwaa naira ranṣẹ si ileeṣẹ AbbalBako & Sons.