Oyo Jail Break: Ọ̀gá àgbà ọgbà ẹ̀wọ̀n fèsì lórí ìròyìn pé Wakili Iskilu wà lára àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó sálọ lọgbà ẹ̀wọ̀n Abolongo l'Oyo

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Ajọ to n ṣe akoso ọgba ẹwọn ni Naijiria, NCS ẹka ti ipinlẹ Ọyọ ṣe alaye wi pe awọn ẹlẹwọn ẹgbẹrin ati metadinlogoji, 837 to n reti igbẹjọ ni ọgba ẹwọn Abolongo to n bẹ nilu Ọyọ lo salọ.