South West Governors: Akeredolu ní Tinubu kájúẹ̀ láti ṣe àkóso Nàìjíría

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Alaga ẹgbẹ awọn Gomina fun ilẹ Yoruba, Rotimi Akeredolu ti sọ pe Asiwaju Bola Tinubu to jẹ agba ọjẹ fẹgbẹ APC koju osunwọn lati dari Naijiria.

Lasiko ti awọn Gomina naa sabẹwo si ile Tinubu to wa ni Bourdillon lo ti sọrọ naa.

Akeredolu, lasiko to n ba awọn akọroyin sọrọ ni awọn kan si Tinubu to sẹsẹ dari irinajo pada sile lati London ni.

"Ọpọ awa eeyan ẹkun guusu Naijiria la ri asaaju ẹgbẹ APC naa bi ara wa, ta si ni igbagbọ ninu ilana to fi n ṣe asaaju, eyi to fihan pe o n sa ipa rẹ lati dari wa.

Tinubu kii se asaaju fun ilẹ Kaarọ Oojire nikan amọ o tun jẹ asaaju fun ẹgbẹ to n dari Naijiria, APC.

Bi a ko ba gbagbe awọn Gomina yii, to fi mọ awọn oloselu miran ni Naijiria se abẹwo si Tinubu nigba to wa ni London lẹyin isẹ abẹ lori orunkun rẹ to se nilu ọba.