Flogging on Altar: Pásítọ̀ na àwọn ọmọ ìjọ láti mọ̀ bí wọn ṣe gbóná fún Ọ́lọ́run

ìṣẹ́jú 41 sẹ́yìn

Bẹẹ ni ọrọ ri ninu ijọ kan ti ẹnikẹni ko mọ orukọ rẹ, nibi ti olori ijọ naa ti da awọn ọmọ ijọ rẹ kan dubulẹ si ori pẹpẹ, to si n ko bẹliti ya wọn.

Fidio naa to gba ori ayelujara kan lo se afihan pasitọ naa ati pasitọ kekere mii ninu ijọ ọhun, ti wọn n na awọn tọkunrin tobinrin to jẹ ọmọ ijọ wọn, to sun silẹ lori pẹpẹ ni idi.