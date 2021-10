Oyo Jailbreak: Aregbesola ní àtúnṣe ti ń lọ láwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n, kò tíì dé Oyo ni

Eyi ko ṣẹyin ọrọ ti Gomina Makinde sọ lasiko to ṣe abẹwo si ọgba ẹwọn Abolongo, ti awọn agbebọn ṣekọlu si nipinlẹ naa lọjọ Ẹti.

O kere tan ẹẹdẹgbẹta awọn to wa ni ẹwọn ni wọn sakuro lọgba ẹwọn naa lasiko ti iṣẹlẹ ọhun waye.

Makinde lasiko to ṣabẹwo si ọgba ẹwọn naa ni ijọba oun yoo gbe igbesẹ lati ri pe eto aabo ko mẹhẹ ni awọn ọgba ẹwọn nipinlẹ Oyo.

O ni ijọba yoo pese awọn ohun eelo igbalode fun eto aabo bii CCTV, ki wọn le ma a tọpasẹ iṣẹlẹ to n waye nibẹ.

Amọ, lasiko to n fesi, olubadamọran lori ọrọ iroyin fun Aregbesola, Sola Fasure ni bi o tilẹ ṣe pe inu ire ni gomina Makinde fi sọ ọrọ naa, amọ ko laṣẹ tabi agbara lati ṣe iru nkan to jọ bẹẹ si awọn ọgba ẹwọn.

''Ohun ti Makinde le ṣe ni ki o gba awọn ni imọran nitori ileeṣẹ ijọba to n risi ọrọ abẹle, eleyii ti Aregbesola jẹ minisita rẹ, lo le e pa iru aṣẹ bẹẹ.''

''O ṣe ni laanu pe iṣẹlẹ Abolongo waye ko to di pe atunṣe awọn ọgba ẹwọn de ipinlẹ Ọyọ.''

''Amọ iranwọ ti ijọba ipinlẹ le ṣe to wa ni ikawọ wọn ni lati ri pe awọn to wa ni ọgba ẹwọn ti wọn n duro de idajọ ri idajọ gba ni kiakia.''

''Sunkẹrẹ fakẹrẹ awọn adajọ lori awọn ẹjọ to wa ni ileẹjọ lo fa bi awọn ọgba ẹwọn yii ṣe kun fọfọ, ti ọpọlọpọ wọn si n reti idajọ.

''Ijọba apapọ ti bẹrẹ si ni kọ awọn ọgba ẹwọn to lee gba ẹgbẹrun mẹta eniyan lẹẹkan naa ni awọn ẹkun mẹfẹẹfa to wa lorilẹede Naijiria, ti eleyii to wa ni Abuja ati Kano pẹlu ileẹjọ wọn si ti wa ni ṣẹpẹ.''